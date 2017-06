Sonnenwende: Wenn die Berge glühen

Der 21. Juni stellt als längster Tag des Jahres eigentlich die Mitte des Sommers dar und trotzdem feiern viele Kulturen zur Sonnenwende erst den Sommerbeginn. Wie das Brauchtum rund ums Sonnwendfeuer entstand und welchen Hintergrund es hat

Am kommenden Mittwoch steht der längste Tag des Jahres bevor – und damit hat der Sommer offiziell begonnen. Zu Sommerbeginn scheint es, als ob die Sonne stillsteht. Drei oder vier Tage um den 21. Juni geht ihre Scheibe an fast den selben Stellen des Horizonts auf und unter. Obwohl der 21. Juni vom Sonnenstand her eigentlich die Mitte des Sommers darstellt, signalisiert die Sonnenwende in vielen Kulturen erst den Sommerbeginn. So lodern in diesen Tagen im alpinen Raum und in weiten Teilen Europas die gewollten Brände: Sonnwendfeuer bilden den Schwerpunkt des Feuerbrauchs rund um den astronomisch längsten Tag im Jahr und das seit Jahrhunderten. Ihre bewegte Geschichte findet auch heute noch weite Verbreitung und viele Anhänger.

