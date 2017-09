Spatenstich in Altenmarkt: mark[t]raum entsteht

ALTENMARKT Vergangene Woche ist der Startschuss für ein Vorzeigeprojekt im Ennspongau gefallen. Altenmarkt Ost im Aufschwung!

In Altenmarkt wird seit Jahren großes Augenmerk auf die Ortskernentwicklung gelegt. Anstelle von Satellitenvierteln oder Einkaufszentren außerhalb des Zentrums, setzt man auf den maßvollen Ausbau innerhalb der dörflichen Strukturen. War bislang Altenmarkt West die primäre Entwicklungsachse, befindet sich jetzt Altenmarkt Ost im Aufwind. Durch zahlreiche Initiativen entstehen hier Vorzeigeprojekte, die Gemeinde und die ÖBB bauen dazu parallel die notwendige Infrastruktur aus, Straßen werden neuerrichtet bzw. verbreitert und die Sicherheit verbessert. Das Projekt mark[t]raum ist das erste Leitprojekt in diesem Bereich, das nunmehr umgesetzt wird. Die Bebauung des Areals wurde durch den gemeindeübergreifenden Hochwasserschutz für die Enns möglich gemacht. Nun werden auf einem Baufeld mit ca. 5.100 m moderne Wohn- und Geschäftsgebäude errichtet. Das Areal befindet sich in kurzer Distanz zum Zentrum und liegt zugleich am Naherholungsgebiet der Enns.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 20. September 2017!