Sport im Sommer – so macht Bewegung auch bei Hitze Spaß

Die Sonne knallt vom Himmel, weit und breit kein Schatten – und dann noch Sport? Im Hochsommer kann das dem Körper sogar schaden. Ein Experte verrät, wie man eine Überlastung verhindert und trotzdem fit bleibt.

Die Hitze der letzten Wochen bereitete vielen Menschen in der Region körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Kreislaufprobleme, Übelkeit oder Schwindel. Dass der ein oder andere dabei nicht an sportliche Betätigung denkt, liegt auf der Hand. Sport muss im Sommer aber keineswegs gänzlich ausfallen. Wer einige Dinge beachtet, kann sich gut auf die äußeren Umstände einstellen, sein Workout durchführen und auch während der warmen Sommermonate fit bleiben. „Eines der wichtigsten Sachen ist sicherlich die richtige Selbsteinschätzung – jeder reagiert unterschiedlich auf Hitze und weiß selbst am besten, welches Training in welcher Belastung noch machbar ist. Unser Körper hat zwar durch das Schwitzen eine perfekte Lösung zur Abkühlung, jedoch sollte man die Belastung an heißen Tagen so anlegen, dass man nicht komplett erschöpft nach Hause kommt“, weiß Personal Trainer Markus Kahr, Inhaber des Trainingszentrums Alpenkraft, Ramsau am Dachstein.

