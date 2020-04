Sportberichterstattung in Zeiten von Corona

Für eine Wochenzeitung ist es schwer, ja nahezu unmöglich, immer aktuell zu berichten. Ganz besonders jetzt, wo der Sport zwar weltweit ruht, es aber täglich Neuigkeiten über Verschiebungen und Absagen gibt.

So geht es natürlich auch uns von den EnnsSeiten. Wir Redakteure müssen spätestens am Sonntagabend unsere Artikel an die Redaktion senden und erst am Mittwoch erscheint die neue Ausgabe. Wir können zurzeit über keine aktuellen Sportveranstaltungen berichten, sondern bedauerlicherweise nur über den derzeitigen Stand der Verschiebungen nd Absagen – und dieser Stand ändert sich täglich.

