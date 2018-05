Sportlerehrung durch Landesrat Anton Lang

In der Aula der Alten Universität in der Hofgasse in Graz wurden die erfolgreichsten Sportler des Jahres 2017 vom Landesrat für Sport, Finanzen, Umwelt, Verkehr, Erneuerbare Energien und Tierschutz, Anton Lang, empfangen, um die gebührende Ehrung für ihre Leistungen in der letzten Saison entgegenzunehmen. Nicht weniger als 226 Athleten wurden ausgezeichnet, davon 61 mit dem Goldenen, 140 mit dem Silbernen und 25 mit dem Bronzenen Ehrenzeichen. Anton Lang, selbst immer sehr sportlich unterwegs, wurde bei der Übergabe von den Präsidenten der Dachverbände, Stefan Herker (Union), Christian Purrer (ASVÖ) und Gerhard Widmann (ASKÖ) unterstützt. Auch der Vorsitzend des Landessportfachrats, Wolfgang Bartosch, wohnte der Ehrung bei. Landesrat Lang in seiner Dankesrede an die Sportler: „Jeder, der sich selbst sportlich betätigt, kann sich vorstellen, wie viel Ehrgeiz und Anstrengung im Spitzensport notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Ihr seid die Vorbilder für unsere Kinder und Jugendlichen, die es braucht, um diese zur Sportausübung zu animieren.“

Julia Pirkmann (Armbrust) und Sonja Stacher (Kickboxen) bedankten sich stellvertretend für alle Geehrten, von denen 14 aus dem Bezirk Liezen kommen.

