Stainacher Gymnasiasten bringen Genuss in die Wohnzimmer

Schüler des BG/BRG Stainach, kreieren, produzieren und verkaufen Teekombinationen, gründeten die Junior Company „5mp“. Vergangenen Mittwoch fand die Präsentation statt.

Tee trinken bedeutet Genuss und Entspannung und ist vor allem in der kalten Jahreszeit ein beliebtes Ritual. „Wir haben es zu unserer Aufgabe gemacht, das Tee trinken zum Ganztagesereignis zu machen und neue Teekombinationen kreiert“, erzählt Tanja Zeiringer, Geschäftsführerin der Juniorcompany „5 pm“. Insgesamt bringt 5pm derzeit vier neue Sorten auf den Markt: „Time for Mr. Berry“, „Time for Sweet’n’Spicy funghi“, „Time for Herbal Secrets“ und „Time for Mr. Frostea“. Die eigenwilligste Kreation ist mit Sicherheit die Teesorte „Sweet’n’Spicy funghi“. Diese besteht aus Eierschwammerln, Minze, Salbei, Kornelkirschen, Schokolade und Chilli. Was im ersten Moment eigenartig klingt, ist im zweiten Moment, nach dem Probieren, ein wahrer Genuss. Und auch die Verpackung ist ein Hingucker und eignet sich bestens zum Verschenken. Alle vier Teekreationen sind wahlweise in einer Zirbenholz-Dose, in einem Dirndl-Stoffsackerl und im Glas erhältlich.

