Stau: Straßenblockade soll Abhilfe schaffen

IRDNING Die Ausweichstrecke der überlasteten B 320 führt über Irdning. An Spitzentagen fahren 13000 Fahrzeuge durch die Gemeinde. Bürger wehren sich jetzt, sperren am 8. April die Ortsdurchfahrt und laden zur Demonstration ein.

Samstag, 11 Uhr: Ich stehe am Irdninger Hauptplatz, will gerade Richtung Spar gehen und treffe eine Freundin. Doch zu einer vernünftigen Unterhaltung kommt es nicht. Es ist laut, es stinkt und ist noch dazu gefährlich. Unzählige Autos, ja sogar Busse und Lastwagen fahren durch den Ortskern, dem Gehsteig gefährlich nahe. „Das ist ja furchtbar. Geht’s hier immer so zu?“, frage, nein, schreie ich meiner Freundin zu. „Leider sehr oft, manchmal ist es sogar noch schlimmer“, bekomme ich als Antwort. Sie will ihre beiden Kinder schon gar nicht mehr alleine durch den Ort gehen lassen und meidet den Hauptplatz selbst so oft es geht.

