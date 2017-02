„StauFux“-App für die aktuelle Verkehrslage in Salzburg und Umgebung

SALZBURG Mehr als 1500 App-User haben den Verkehr immer im Blick.

Seit Kurzem sind auf den Straßen der Region immer mehr „StauFüxe“ unterwegs: die User der neuen Verkehrsapp „StauFux“ haben die aktuelle Verkehrslage im Bundesland Salzburg und Umgebung immer im Blick. Über „StauFux“ wird nämlich die Verkehrslage aus den GPS-Daten der anonymen User errechnet und im Minutentakt aktualisiert. Zeigt die App die Verkehrslage in der Farbe Grün, so bedeutet dies „Freie Fahrt“ für die „StauFüxe“, wohingegen die Farbe Rot starke Verzögerungen anzeigt. Zum „StauFux“ wird man im Tracking-Modus der App – und will man die eigenen Daten nicht teilen, dann wechselt man in der App einfach in den Info-Modus. Klarerweise hat der Datenschutz selbst im Tracking-Modus höchste Priorität. Bei jedem Neustart der App wird die Datenerfassung am Anfang und am Ende der Fahrt abgeschnitten um auszuschließen, dass die Position eines Aufenthalts erfasst wird. Außerdem können die erfassten Daten weder einer Person noch einem Fahrzeug zugeordnet werden. Das Land Salzburg will so die Verkehrsplanung und -steuerung unterstützen und einen Beitrag zur positiven Verkehrslenkung leisten. Mittlerweile gibt es mehr als 1500 „StauFüxe“ in der Region: Nicht nur im Bundesland Salzburg, sondern in ganz Österreich und auch Bayern wurden bereits User gesichtet. „Je mehr Personen mit der App im Tracking-Modus unterwegs sind und Daten übermitteln, umso genauer kann die App die Verkehrslage berechnen“, erklärt Karl Rehrl, Leiter des Forschungsschwerpunkts Intelligente Mobilität bei der Salzburg Research.

Eva-Maria Nagl