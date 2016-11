Stellenmarkt: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort Technischer Projektleiter/in

Für unseren Standort in Schladming suchen wir zur Verstärkung unseres Teams ab sofort eine/n

Technische/n Projektleiter/in

Ihre Aufgaben:

• Verantwortung für die erfolgreiche Unterstützung des Verkaufs und Umsetzung von Projekten im Einrichtungs-, und Tischlereibereich

• Kalkulation und Koordination der Auftragsabwicklung

• Erstellung technischer Zeichnungen und Detailpläne

• Naturmaßnahme auf den Baustellen

• Kontrolle und Abstimmung mit unseren externen und internen Partnern (z.B. Bauherren, Lieferanten, Mitarbeiter)

Was müssen Sie mitbringen:

• Abgeschlossene technische Ausbildung vorzugsweise Holzfachschule

• Berufserfahrung in der Einrichtungsbranche sowie dem Projekt- und/oder Verkaufsbereich

• sehr gute MS Office, Auto-CAD Kenntnisse

• sehr gute Deutsch-, sowie gute Englischkenntnisse

• B-Führerschein

• Kontaktfreudigkeit, zuverlässig, offen, teamfähig

• Gewissenhaftigkeit, strukturiertes, selbstständiges Arbeiten

Was bieten wir Ihnen:

• Mitarbeit in einem stark verwurzelten österreichischen Unternehmen.

• Vielseitige Aufgabenstellung in einem dynamischen und erfolgreichen Umfeld

• Kollegiales Betriebsklima und modernes Arbeitsumfeld

• Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

• Eine Vollzeitbeschäftigung im Ausmaß von 40 Wochenstunden in einem team- und zielorientierten Arbeitsumfeld.

Das KV-Mindestentgelt beträgt €1.578.- brutto pro Monat. Überbezahlung je nach facheinschlägiger Berufserfahrung und Qualifikation.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Kontakt:

Wohndesign SCHWAB-Walcher Schladming

sepp@schwab-walcher.at