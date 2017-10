Stress macht sauer

RAUMBERG Bis auf den letzten Platz war der Grimming-Saal der HBLFA Raumberg-Gumpenstein vergangenen Mittwoch gefüllt, als die bekannte Heilpraktikerin Susanne Flintsch, alias „Nana“, in gewohnt kompetenter und humorvoller Art durch den Abend führte. Im Mittelpunkt des Vortrages standen diesmal die Organe sowie Hildegard von Bingens Weisheiten.

„Es geht bei der Naturheilkunde um fühlendes Sehen, aber auch um Riechen und Zuhören“, erklärt die quirlige Heilpraktikerin gleich zu Beginn ihres ersten Themenblockes. Das würde in der Schulmedizin aus Zeitmangel nicht mehr geschehen. Bei chronischen Beschwerden werden meist Medikamente und Therapien verschrieben, doch die Krankheit wirklich in den Griff zu bekommen, sei schwer, eben weil jeder anders ist. „Und nur ganz selten liegt das Problem an dem Ort, wo es weh tut! Akuterkrankungen gehören ohne Frage in die Hände der Schulmedizin, chronische Beschwerden hingegen kann man sehr gut mit der Naturmedizin therapieren, schließlich funktioniert der menschliche Organismus durch ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen Faktoren“, so Flintsch.

Das geht mir an die Nieren

Viel Zeit verwendete die Heilpraktikerin darauf, den Zuhörern die Funktion der Nieren näher zu bringen, und wie es sich auf andere Bereiche im Körper auswirken kann, sollten die Organe ihrer Hauptaufgabe, dem Reinigung des Blutes von Giftstoffen, nicht nachkommen können. Wenn die Nieren schmerzen, kann das viele Ursachen haben, weiß „Nana“. „Die Nieren gehören zu den Paar-Organen, wie auch die Augen und die Ohren. Das Problem kann hierbei zum Beispiel an der Beziehung zu anderen Menschen liegen.“ Auch ein Magnesium- und Zink-Mangel, beide Spurenelemente sind von großer Wichtigkeit, damit die Niere ihre Arbeit der Entsäuerung gut ausführen kann, kann zu Beeinträchtigungen führen. Dass die Nieren unter anderem auch für den Blutdruck zuständig sind, wissen nur die Wenigsten. Ist dieser zu hoch, kann das Weglassen von tierischen Eiweißen, Fasten sowie das Zuführen guter Salze, wie etwa Natriumchlorid, zu einer spürbaren Verbesserung führen. Doch Flintsch warnt davor, ungeduldig zu werden. „Veränderungen passieren nicht in einem Monat. Wenn ich an hohem Blutdruck leide, hat sich das schon Jahre vorher aufgebaut. Für ein Jahr des Mangels muss ich ein bis zwei Monate für die Heilung rechnen.“ Bei Männern, die Probleme mit der Prostata haben, ist ebenso in sehr vielen Fällen eine Übersäuerung der Nieren schuld. „Der größte Verursacher von Übersäuerung ist Stress. Wir müssen wieder lernen, präsent zu sein, das haben wir in unserer schnelllebigen Zeit verloren.“

Wie geht’s meinem Darm?

In einem kurzen Exkurs ging Flintsch auch auf die Aufgabe des Magens und der Magensäure ein, erzählte über die Leber und dem Darm. „Wenn ich Probleme mit der Haut habe, Neurodermitis, Schuppenflechte etc. muss ich mir immer auch meinen Darm anschauen. Darm, Nieren und Leber müssen optimal funktionieren, sonst kann es unsere Haut nicht schaffen. Dabei reicht es schon, wenn eins dieser Organe nicht so arbeitet, wie es sollte.“

In ihrem zweiten Themenblock erzählte Susanne Flintsch von Hildegard von Bingen, von ihrem Wissen und ihrer Lehre. Wie gewohnt gab es außerdem viele praktische Tipps und Anregungen aus den Bereichen Ernährung, Vorsorge, Kräuter und Schüsslersalze.

Alexandra Mattarollo