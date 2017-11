Studie: Hohe Lebenszufriedenheit in Österreich

Laut einer aktuellen Studie haben Österreicher wenig Grund zum Jammern, obwohl es in den vergangenen Jahren nicht so sicher war, ein im europaweiten Vergleich hohes Niveau zu halten. Eine Expertin verrät, was die Lebenszufriedenheit tatsächlich ausmacht.

Laut einer aktuellen Analyse der Statistik Aus-tria befinden sich die Österreicher auf einem sehr hohen Wohlstandsniveau. „Jetzt sehen wir auch wieder mehr Dynamik in der Wirtschaftsentwicklung“, ergänzt Statistik-Austria-Chef Konrad Pesendorfer. Die Studie zeigt, dass sich die reale Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt) pro Kopf im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Prozent erhöhte, das BIP insgesamt um 1,5 Prozent stieg und sich der Konsum pro Kopf um 0,4 Prozent verstärkte. „Das Einkommen nahm um 1,4 Prozent zu, das heißt, die Konsummöglichkeiten sind gestiegen“, so Pesendorfer. Nach dem BIP pro Kopf in Kaufkraftstandards liegt Österreich im EU-Vergleich an vierter Stelle – hinter Luxemburg, Irland und den Niederlanden. Zudem sei laut den Prognosen der Wirtschaftsforscher hierzulande eine deutliche Aufhellung am Konjunkturhimmel für 2017 und 2018 zu erwarten.

