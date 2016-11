Tag der Regionalentwicklung im Zeichen der Zivilcourage

LIEZEN Der Seelsorger Martin Weirer und die Feuerwehrrettung Admont bekamen das „Goldene Herz“ verliehen. Marina Kowatsch gewann den Fotowettbewerb. Die Preisverleihung fand beim Tag der Regionalentwicklung statt.

Zivilcourage heißt, für Freunde einzutreten, nicht wegschauen, wenn andere schlecht behandelt werden, mutig sein. Zivilcourage braucht aber auch engagierte Menschen, die füreinander da sind, die Haltung zeigen und sich Zeit für engagiertes Handeln nehmen – ganz egal ob es um Hass und Mobbing im Internet, Diskriminierung am Arbeitsplatz oder Ausländerfeindlichkeit geht „Zivilcourage ist so groß“, sagt Bundesrat und Regionalmanagement-Vorsitzender Mario Linder und beschreibt mit seinen Händen einen großen Bogen. „Wir haben im Bezirk Liezen so viele Menschen, die Zivilcourage leben. Ich freue mich darauf, ihnen heute meine Ehre auszusprechen“. Mit diesen Worten leitete Lindner die Verleihung des „Goldenen Herzes“, eine Auszeichnung des Regionalmanagements Liezen (RML) ein. Vier Institutionen und vier Privatpersonen waren dafür nominiert. „Jeder einzelne von euch hätte diesen Preis verdient“, sagte Lindner, bevor er die Sieger bekanntgab. Die Wahl der Jury fiel auf Martin Weirer und die Feuerwehrrettung Admont. Martin Weirer ist beruflich als Seelsorge tätig. Sein Engagement geht jedoch weit darüber hinaus. (Mehr darüber im Porträt auf Seite 17). Die Feuerwehrrettung Admont ist die einzige Blaulichtorganisation dieser Art in ganz Österreich.

