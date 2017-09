Teilnehmerrekord bei Rallye Liezen

Vierte Auflage der „Skoda Rallye Liezen“, der größten Motorsportveranstaltung des Jahres im Bezirk. Und Veranstalter Andreas Aigner, selbst Rallye-Welt- und Europameister, darf sich über einen neuen Teilnehmer-Rekord freuen.

Neben sämtlichen österreichischen Assen sind beim sechsten und damit vorletzten Lauf zur Staatsmeisterschaft auch internationale Spitzenfahrer am Start. Aigner: „Es ist schön, zu sehen, dass unser Konzept nicht zuletzt dank der Einbindung der Tour European Rally aufgeht. Das wird ein echtes Rallye-Fest.“

Rallye mitten durch die Stadt

Vom 28. bis 30. September ist der Bezirk Liezen wieder der Nabel des nationalen Motorsports. Das Spektakel startet bereits am Donnerstagabend mit der „Qualifying Stage“, wo um die Startreihenfolge für den Auftakt der Rallye am Freitag gefahren wird. Freitag und Samstag stehen dann zwölf Sonderprüfungen am Programm, wobei die „Citystage“ durch das Stadtzentrum den absoluten Höhepunkt bildet und wieder grandiose „Action“ garantiert. Zusätzliche Brisanz ist bei der Rallye Liezen diesmal dadurch gegeben, dass sich die Spannung im Kampf um den Staatsmeistertitel ihrem Höhepunkt nähert und hier bereits eine Vorentscheidung fallen könnte.

Zwei Tage Rallyesport pur

Am Freitag geht es nach dem Start um 14 Uhr am Kurhausplatz in Liezen durchs Palten- und Liesingtal (198,98 Gesamtkilometer, davon 51,78 SP-km) und retour in die Bezirkshauptstadt, wo am Abend mit der Sonderprüfung durch die Innenstadt das absolute Highlight des Rallye-Wochenendes in Szene geht. Am Samstag führt die Strecke, ausgehend von Liezen durch die Orte Ritzmannsdorf, Oppenberg, Weißenbach, Öblarn und Lassing. Um 18.50 Uhr erfolgt nach 478,51 Kilometern (davon 150,42 SP-km) am Kurhausplatz Liezen der Zieleinlauf.

Rallye-Shop als Attraktion

Bereits seit Donnerstag der Vorwoche hat der „Rallye Shop“ in der Innenstadt geöffnet, für den Andi Aigners Ehefrau Barbara verantwortlich zeichnet. Hier gibt es Vorverkaufs-Tickets um zwei Euro billiger, zudem wird den Rallye-Fans eine umfangreiche Palette an Produkten, von klassischen Merchandising-Artikeln bis hin zu exklusiven Weinen vom südsteirischen Georgiberg geboten. Geöffnet ist der Shop von Montag bis Freitag jeweils von 16 bis 19 Uhr.

Franz Mayer