Tennis-Stadtmeisterschaften in Schladming

Jürgen Kandlbauer und Karin Mohl sind Schladminger Einzel-Stadtmeister!

Die Schladminger Turnierwochen fanden mit den offenen Stadtmeisterschaften in Einzel- und Doppelbewerben des TC Schladming ihren Höhepunkt. 78 Damen und Herren nahmen heuer daran teil, die meisten davon in mehreren Bewerben.

In acht verschiedenen Kategorien wurden die Stadtmeister ausgespielt, ebenso viele Nebenbewerbe wurden durchgeführt. Die Bewerbe fanden bereits in den ersten beiden Septemberwochen statt. Knapp vor dem Finaltag verletzte sich Niklas Erlbacher und konnte so zu seinen Finalspielen im Herren Einzel und Doppel nicht antreten.

