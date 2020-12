Teresa Stadlober im Porträt

Der Ski-Club Radstadt ist seit Jahrzehnten ein Garant für außergewöhnliche Athletinnen und Athleten – aber nicht nur im Alpinen, sondern auch im Nordischen Sport. Heute wollen wir die erfolgreiche Langläuferin Teresa Stadlober ein wenig näher vorstellen.

Es war in der Mitte der 1980er-Jahre, als eine junge Dame aus Radstadt die Weltelite im Weltcup-Slalom-Sport anführte, acht Slaloms und zweimal den Slalom-Weltcup in der Spezialwertung gewann. Ihr Name war Roswitha Steiner, die nebenbei auch noch den Vize-Weltmeistertitel in ihrer Spezialdisziplin holte. Am Höhepunkt ihrer Karriere erklärte sie ihren Rücktritt vom internationalen Sport und widmete sich fortan anderen Aufgaben. Zuvor wurde sie allerdings noch von den österreichischen Sportjournalisten zu Österreichs Sportlerin des Jahres gewählt. Eine tolle Karriere also!

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 16. Dezember 2020!