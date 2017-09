Teure Schulartikel machen Eltern zu schaffen

Nach einer Erhebung wird deutlich, welch große Preisunterschiede bei Bleistift, Radiergummi & Co am Schulartikelmarkt herrschen. Einige Tipps, um Kosten beim Einkauf für die Schule zu sparen.

Die AK hat die Preise für die gängigsten Schulartikel erhoben. Die Resultate: Bei einzelnen Produkten herrschen teils enorme Preisunterschiede. Handelsketten liegen 19 % unter, der Fachhandel um 15 % über dem Durchschnittspreis von

€ 133,- für ein Schulstart-Paket. Dafür bieten Fachgeschäfte die bessere Beratung. Der Tipp an Eltern kurz vor Schulbeginn kann also nur lauten: Unbedingt Preise vergleichen! Die Resultate der Erhebung zeigen, dass beim Einkauf in Handelsketten um rund ein Fünftel der Kosten eingespart werden kann. Außerdem wurde von den Konsumentenschützern ein Qualitätstest auf Beratung durchgeführt. „Genau hier punktet der Fachhandel mit besonderem Service“, so Erhebungsleiter und AK-Referatsleiter für Marktbeobachtung im Konsumentenschutz Stefan Göweil, „Bei den Handelsketten findet persönliche Beratung nur sehr eingeschränkt statt. Das günstigste Geschäft gibt es aber nicht – wer die Zeit hat, mehrere Geschäfte abzuklappern, kann sich auf alle Fälle viel Geld sparen.”

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 6. September 2017!