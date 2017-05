Tipps für bessere Noten und wie man jetzt noch die Kurve kratzt

Was eine Prüfung zwischen „Nicht genügend“ und „Genügend“ für die Lehrkraft ist, hört sich in den Ohren eines Schülers an wie „Sein oder nicht sein“ – wie man eine solche Prüfung positiv schaffen kann – das ist hier die Frage! Experten der Umgebung geben Tipps, wie man jetzt noch die Kurve kratzen kann – noch ist es nicht zu spät!

Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Was den guten Schüler freut, ist ein Graus für all jene, die auf eine entscheidende Prüfung lernen müssen. Auch wenn nur noch wenige Wochen Zeit bleiben, ist es möglich, kurzfristig Wissenslücken zu schließen und den Lernendspurt zu bewältigen. „Generell ist es für effektives Lernen wichtig, im Lernbereich für Ordnung zu sorgen. Alles was dort herumliegt oder Chaos verursacht, stört dabei, sich zu konzentrieren. Ein aufgeräumter Schreibtisch sorgt dafür, dass es nicht zur Ablenkung durch unnötigen Krimskrams kommt. Zudem sollte man beim Lernen auf Ruhe setzen. Wenn das Handy klingelt, die Musik läuft und ständig Personen im Lernbereich auftauchen, so ist man nie richtig bei der Sache. Ein weiterer Tipp für eine bessere Konzentration ist es, ausreichend Wasser zu trinken, genügend zu schlafen oder sogar eine Art Mentaltraining oder Lerngymnastik zu praktizieren“, weiß die Dipl. Lebens- und Sozialberaterin Martina Krenn aus Eben im Pongau.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 24. Mai 2017!