Tod auf Rezept

„Ein ganzes halbes Jahr“ lautet der Titel eines fiktiven Romans der Autorin Jojo Moyes, in dem es um den Entschluss eines jungen Mannes geht, Sterbehilfe in der Schweiz in Anspruch zu nehmen. Der durch einen Motorradunfall querschnittsgelähmte 35-jährige Will kann es nicht ertragen, für den Rest seines Lebens an den Rollstuhl gefesselt zu sein und hat deshalb beschlossen, sein Leben zu beenden. Seine Familie und seine Freundin ringen mit dieser Entscheidung.

Immer wieder sorgt das „Töten auf Verlangen“ auch in Österreich für hitzige Diskussionen. In einer Umfrage des Institutes Isopublic sprechen sich 82 Prozent der Österreicher dafür aus, selbst bestimmen zu wollen, wann sie gehen. 73 Prozent der Befragten würden im Falle einer unheilbaren Krankheit auch eine Selbsttötung in Erwägung ziehen. Doch die österreichische Rechts-praxis lässt dies nicht zu – sowohl die aktive Sterbehilfe wie auch die Beihilfe zur Selbsttötung werden mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis fünf Jahren bestraft. Politiker haben bestimmt, was der Einzelne für sich entscheiden darf und wo die Gesellschaft seiner Selbstbestimmung Grenzen setzen muss.

