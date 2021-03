Topf sucht Deckel

Ehrlich, vielseitig und geradlinig – diese drei Eigenschaften würden Albert am besten beschreiben. Der 47-jährige Single-Mann ist im Sternzeichen Widder geboren und macht seinem Feuerzeichen vor al­lem bei Dingen, für die er Feuer und Flamme ist, alle Ehre. Dann nämlich verwandelt sich der teils introvertierte Albert in eine richti­ge „Rampensau“ und lässt seiner Begeisterung freien Lauf. Begeis­tert ist Albert auch von seinen be­ruflichen Tätigkeiten in der Politik und Landwirtschaft, die beides viel Zeit in Anspruch nehmen. Sein Bauernhof mit Gästevermietung ist im schönen Mitterberg-Sankt Martin zu finden.

