Tour de Ramsau

Die „Tour de Ski“, ein internationaler Langlaufbewerb, der sich über sieben Rennen in drei verschiedenen Ländern erstreckt (Deutschland, Schweiz und Italien) und zum Weltcup zählt, hat mittlerweile Weltruf.

Eine Kopie in der „Mini-Ausgabe“ gibt es seit vier Jahren auch in der Ramsau, wo Volks-Langläufer in drei Wettkämpfen an drei Tagen (Einzelsprint über zwei Kilometer, Volkslanglauf Skating und Volkslanglauf Klassisch über jeweils zehn oder 30 km) um Siegeslorbeeren kämpfen. Dieses weltweit einzigartige Event lockt alljährlich hunderte Hobby-Sportler verschiedenster Nationen in die WM-Langlaufarena am Fuße des Dachsteins. Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit, mehr als 800 Teilnehmer und Tausende Fans erlebten ein Sportfest der Superklasse. Dieses lief unter dem Motto „Green Event“, denn es wurde in jeder Weise auf Nachhaltigkeit Wert gelegt. Das ging so weit, dass sogar die vergebenen Medaillen aus Loden gefertigt waren und im gesamten Gastronomie-Bereich sowie an den Labe-Stationen ausschließlich regionale Produkte angeboten wurden.

