Tourenskilauf Michaelerberghaus

MICHAELERBERG Bei tollem Wetter wurde vor Kurzem bereits zum neunten Mal der traditionelle Michaelerberghaus-Skitourenlauf vom Team des Michaelerberghauses veranstaltet. Gerhard Moser legt als Organisator des Events großen Wert auf eine Teilnehmervielfalt: Die jüngste Skitourensportlerin war neun, der älteste Skitourenfan 70 Jahre alt.

Das in der Region mittlerweile sehr beliebte Rennen hauptsächlich für Tourengeher, aber auch für Schneeschuhläufer zählte heuer stolze 72 Teilnehmer. Sämtliche Läufer, darunter Kinder und Erwachsene, gehen dabei alle gleichzeitig an den Start, auf eine Gruppenteilung wird verzichtet. Absolviert werden bei einem herausfordernden Aufstieg rund 600 Höhenmeter. „Speed-Läufer“ konnten das Ziel in 24 Minuten erreichen, einige, vor allem junge Teilnehmer, nahmen dafür aber auch rund zwei Stunden in Anspruch. Bei der anschließenden Siegerehrung wurde an alle tolle und wertvolle Preise verlost, für die sich Moser bei allen Sponsoren und Unterstützern überaus dankbar zeigt.

