Trainerwechsel bei SC Liezen

Ein Donawitzer Kicker-Urgestein vergangener glorreicher Fußballzeiten unter den Hochöfen löst das andere ab.

Der 52-jährige Jürgen Auffinger aus St. Peter am Freienstein bei Leoben hat die Nachfolge von Manfred Unger angetreten, der seinerseits Hermann Zrim im Dezember 2016 gefolgt war. Der 48-jährige Trabocher Unger musste nach der letzten Niederlagen-Serie der Ennstaler (in acht Runden gab es nur einen Sieg, aber sieben Leermeldungen) seinen Sessel räumen. Auffinger, der in der Saison 2003/04 den ATV Irdning und in den Jahren 2012/13 den SV Rottenmann trainiert hat, war zuletzt wieder bei seinem Stammverein DSV Leoben als Coach tätig, musste nach einer ebenfalls verkorksten Frühjahrssaison (nur einen Punkt mehr als die Liezener) seine sieben Sachen packen.

