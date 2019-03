Trend zur Selbstversorgung

Die Sehnsucht nach frischem Gemüse wächst genauso wie die Lust, etwas mit eigenen Händen anzupflanzen. So zeigt die Trendforschung, dass sich immer mehr Menschen zumindest teilweise selbst versorgen wollen. Wie dies mit Hochbeet & Co am besten funktioniert, erklärt ein Experte aus der Region.

Die einen lieben das Buddeln in der Erde und den Kontakt zu Mutter Natur. Ihr Herz macht Freudensprünge, wenn die ersten kleinen Triebe und Knospen an der Oberfläche erscheinen. Wenige Wochen später wird stolz das eigene Gemüse serviert. Die anderen trauen der Lebensmittelindustrie nicht mehr. Diverse Skandale in den letzten Jahren haben zum Umdenken veranlasst und daher werden sie zu Selbstversorgern. Zumindest so weit es geht. Ein paar Kartoffeln, Salat, Tomaten, Erdbeeren, Äpfel und alle möglichen Kräuter werden im eigenen Garten angebaut.

