Trendsportart Klettern – Gefahren am Klettersteig

In den vergangenen Jahren hat kaum eine Sportart einen derartigen Aufschwung erlebt wie das Klettern. Trotz Klettersteig und Kletterschein bleiben viele Unfallgefahren bestehen – was es bei der Trendsportart zu beachten gilt.

Viele Kletterfans freuen sich schon auf den bevorstehenden Saisonstart der Trendsportart schlechthin und rüsten sich bereits für den Outdoor-Spaß in den Felswänden. „Der Boom ist ungebrochen und wird weiter steigen. In den umliegenden Gemeinden werden auch immer neue attraktive Klettermöglichkeiten oder Klettersteige angelegt“, weiß Franz Pfeiler aus Altenmarkt. Der Experte in Sachen Klettersport ist selbst begeisterter Bergsportler und erklärt die Gründe dafür: „Das Klettern ist eine faszinierende und atemberaubende Betätigung in der Natur und stellt für viele, denen das Wandern alleine zu langweilig ist, eine Herausforderung dar. Auch wenn es ein wenig Mut und Ausbildung sowie spezielle Ausrüstung erfordert, bleibt es eine kostengünstige Sportart.“

Adrenalinkick vs. Sicherheit

Dass immer mehr Sportler den Adrenalinkick suchen, wird angesichts der steigenden Zahlen an Klettersteig-Begehungen ersichtlich. Natürlich nehmen auch die Unfälle auf Klettersteigen aufgrund der größer werdenden Anzahl an Nutzern zu. Albert Prugger, Bergrettungsmann und Einsatzleiter der Ortsstelle Ramsau dazu: „Seit einigen Jahren häufen sich die Einsätze der Bergrettung auf den Klettersteigen. Bei den meisten handelt es sich aber um keine schweren Unfälle, meist kommen Einsätze aufgrund von erschöpften Sportlern zustande. Viele sind gerade zu Beginn der Saison noch nicht in Top-Form und überschätzen ihre Kondition. Gerade jetzt im Frühling gilt die Devise: Langsam, dafür aber sicher losstarten! Bei Anfängern fehlt es häufig am notwendigen Können. Ebenso stellen im Frühjahr noch vorhandene, harte Schneefelder eine Gefahrenquelle dar. Des weiteren kommen immer wieder Einsätze aufgrund schlechter Wetterverhältnisse vor oder auch wenn Kletterer in einen Wettersturz geraten. Natürlich gibt es auch objektive Gefahren, wie beispielsweise Steinschlag oder gar Abstürze. Gott sei Dank sind diese eher selten. Trotzdem sollten jedem, der sich auf einen Klettersteig begibt, diese Gefahren bewusst sein. Was die Ausrüstung betrifft, gibt es eine Bandbreite von „Nichts“ bis hin zur „Überausrüstung“ am Berg. Auch hier gilt es, sich besser vorzubereiten und auszurüsten, um sicher unterwegs zu sein.“

Klettersteig-Eldorado im Ennstal

Da Klettersteige in Zukunft noch mehr frequentiert sein werden, wird in vielen Regionen bereits fleißig ausgebaut. So auch in Ramsau am Dachstein, das mittlerweile als das Klettersteig-Mekka im Ennstal bezeichnet wird. Einst war der Steig zum Dachsteingipfel der erste Klettersteig in den Alpen – heuer feiert er sein 174-jähriges Bestehen. Aus der Wiege der Klettersteige, wie sich Ramsau am Dachstein selbst bezeichnet, ist nun ein wahres Paradies für Klettersteig-Begehungen geworden: 19 Klettersteige für alle Altersklassen und Könnerstufen befinden sich mittlerweile auf der südlichen Seite des Dachsteins. „Klettersteiggehen kann fast jeder, der eine gewisse Kondition und Balance mitbringt. Doch nicht alle wissen, worauf man achten muss. Anfängern empfehle ich, einen Kletterschein zu absolvieren. Dieser ist einfach ideal, um eine erste Technik zu erlernen und ein Gefahren-Bewusstsein zu schaffen“, appelliert Albert Prugger. Genau einen solchen Kurs bietet der Tourismusverband Ramsau seit nun drei Jahren an, um Anfängern den sicheren Start in den boomenden Sport zu ermöglichen. Gemeinsam mit staatlich geprüften Bergführern erlernen Einsteiger die notwendigen Grundtechniken sowie die richtige Sicherungs- und Tritttechnik. Philipp Walcher, Geschäftsführer des Tourismusverbands Ramsau am Dachstein, dazu: „Als das Klettersteig-Eldorado Nummer 1 in Österreich sehen wir täglich das große Interesse an unseren Klettersteigen. Vor allem unser Klettersteigschein erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Die größten Zuwächse zeigen sich hier vor allem im Kinder- und Jugendbereich.”

Eva-Maria Nagl