Turnerinnen zeigten ihr Können

SCHLADMING Zwölf Mädchen des ATV Schladming nahmen am Girlscup teil. Linda Gösweiner (AK 8) erzielte dabei einen zweiten, Lara Tritscher (AK 13), Thalia Menneweger (AK 15) und Leni Raffalt (AK 9) einen dritten Platz.

Die Vorbereitungsphase war intensiv, das Training hart. Doch das Engagement der zwölf jungen Damen wurde beim ersten Wettkampf der Saison in Kindberg mit herausragenden Resultaten und Medaillen belohnt. „Die Mädchen zeigten enorme Nervenstärke und erturnten hervorragende Resultate bei einem sehr großen Starterfeld von über 270 Turnerinnen aus ganz Österreich“, freut sich Tina Michel, Trainerin der Leistungsriege. In der Einzelwertung Basisstufe erturnte Linda Gösweiner (AK 8) den zweiten Platz und Leni Raffalt (AK 9) den dritten. Einen fünften Rang gab es für Marina Lipp (AK 11). Auch die restlichen Athletinnen des ATV erzielten gute Plätze. In der Einzelwertung Oberstufe holten sich Lara Tritscher (AK 13) und Thalia Menneweger (AK 15) zwei dritte Plätze. Medea Menneweger (AK 13) erturnte einen vierten Rang und Anna-Marit Schrempf (AK 14) einen sechsten. In der Mannschaftswertung holte sich die AK Jugend 1 Oberstufe die Bronzemedaille. Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es für die Turnerinnen Anfang Mai zu den Landesmeisterschaften.