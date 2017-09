Umfahrung Liezen vom Tisch

LIEZEN Die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden sind sich einig: so kann es auf der Ennstal-Bundesstraße nicht weitergehen. Staus auf der B320 stehen an der Tagesordnung, die Bürger von Lassing, Aigen und Irdning-Donnersbachtal leiden unter dem stark angestiegenen Ausweichverkehr. „Zuvor ist aber eine Lösung für Liezen dringend notwendig“, meint unter anderem auch der Irdninger Ortschef Herbert Gugganig. Zwar spricht sich Bürgermeister Rudolf Hakel etwa für ein generelles Lkw-Fahrverbot auf der Ennstal-Bundesstraße aus, außerdem denkt er laut über eine dritte Spur nach, für eine generelle Umfahrung von Liezen, wie sie einst angedacht war, will er sich aber nicht einsetzen.

In einem offenen Brief bittet nun LAbg. Albert Royer den Bürgermeister, seine Haltung nochmals zu überdenken: „(…) Im Gegensatz zu Dir bin ich persönlich zu 100 Prozent davon überzeugt, dass die ganze Region dringend eine weitläufige Umfahrung von Liezen braucht. Wir wissen alle, dass die Anzahl an Verkehrsteilnehmern weiter ansteigt, außerdem sollte man die vom Ausweichverkehr geplagten Gemeinden nicht über Gebühr strapazieren. (…)“ Und weiter: „(…) Lieber Rudi Hakel (…) bitte höre mit Deinem Kirchturmdenken auf, nimm Dir ein Vorbild am früheren Liezener Bürgermeister Karl Wimmler (in seiner Amtszeit wurde die heutige Straße als Umfahrungsstraße gebaut) und verwehre Dich nicht gegen vernünftige Verkehrslösungen für das Ennstal“, so sein Appell.

Bezug zur Realität verloren

Eine Antwort auf sein Schreiben erhielt der FPÖ Landtagsabgeordnete bislang nicht. „Meiner Meinung nach hat der Bürgermeister den Bezug zur Realität verloren. Hakel bremst massiv, verhindert alles und nächstes Jahr geht er in Pension. Wenn wir uns politisch uneinig sind und in Graz nicht gemeinsam auftreten, wird es nie zu einer Verkehrslösung bekommen“, findet Royer harte Worte. Von den Menschen auf der Straße hingegen habe er gute Reaktionen auf sein Schreiben bekommen: „Ich spreche vielen aus der Seele“, ist er überzeugt.

Mögliche Lösung

Royer spricht sich für eine Umfahrung ab der Autobahnabfahrt bis Weißenbach, wenn möglich, bis Wörschach aus. „Man kann sich das wie in Stainach vorstellen. Dort wird der Ort auch mit einer langen Spange umfahren. In unserer digital vernetzten Welt sei es sicher möglich, das Einkaufszentrum ELI so zu bewerben, dass Gäste und Einheimische trotzdem noch nach Liezen fahren, um dort einzukaufen”, so der Politiker.

Keine Finanzierung

Bürgermeister Rudolf Hakel war diese Woche für eine Stellungnahme leider nicht erreichbar. Dafür lässt das Büro von Landesrat Anton Lang verlauten: „Für eine kurzfristige Erhöhung der Leistungsfähigkeit wurde eine Verkehrs-verbesserung der B320 im Bereich Liezen mit einer vierstreifigen Führung der B320 im Bestand geprüft. Das Land wollte diese (…) auch umsetzen, scheiterte jedoch letztendlich am Widerstand der Stadtgemeinde Liezen. Zusätzliche Variantenprüfungen, ohne eine konkrete Umsetzungsmöglichkeit aus finanzieller Sicht, erscheinen vonseiten der Verkehrsabteilung nicht sinnvoll.“

Alexandra Mattarollo