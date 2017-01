Unabhängiger Bauernverband: „Bauern leben von der Substanz“

AIGEN Der Unabhängige Bauernverband lud zu einer Pressekonferenz und gab seine Forderungen bekannt: Mehr Werbung für österreichische Milchprodukte, die Besteuerung von Palmöl, die Einführung eines Marktverantwortungsprogrammes und eine Umstellung der Agrarförderungen.

Der Milchpreis steigt, ist aber trotzdem noch zu niedrig. Es gibt zwar Förderungen für Landwirte, die werden jedoch über Flächenprämien ausbezahlt und gehen nicht direkt an die Familien. Dadurch haben österreichische Landwirte einen klaren Nachteil. Einnahmen und Sozialtransfers, wie Kinderbeihilfen oder Einnahmen aus Unfallrenten, werden als landwirtschaftliche Einnahmen deklariert, Beiträge zur Sozialversicherung bei den landwirtschaftlichen Ausgaben jedoch nicht abgezogen. „Dadurch werden die Ergebnisse verfälscht. Tierhaltende Betriebe erreichen oft Stundenlöhne unter € 2,-„, erklärt Johann Ilsinger vom Unabhängigen Bauernverband und verweist darauf, dass aufgrund dieser Entwicklungen immer mehr Landwirte ihre Betriebe zusperren oder umsatteln müssen. „Heute gibt es im Bezirk Liezen 100 Milchlieferanten weniger als noch vor fünf Jahren. Immer mehr Landwirte müssen Grundstücke verkaufen, um überleben zu können. Geht das in dieser Tonart weiter, so werden die landwirtschaftlichen Betriebe in Zukunft zwar bewirtschaftet, Besitzer werden aber andere. Die moderne Leibeigenschaft beginnt“, zeichnet Ilsinger ein düsteres Bild von der Zukunft.

