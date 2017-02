Und was denkst du?

Blondinen sind intellektuell etwas zu kurz geraten, Männer denken nur an das Eine und Fahrer von großen, protzigen Autos haben kleine … äh, Füße. Alles natürlich völliger Quatsch – aber mal ehrlich, wir alle hegen und pflegen doch nur allzu gerne unsere kleinen Vorurteile.

Jeder hat irgendwelche Vorurteile, auch wenn er sich selbst als tolerant bezeichnet. Sie sind ein zutiefst menschliches Phänomen und waren in den frühen Zeiten der Menschheitsgeschichte sogar überlebenswichtig. Wenn man damals zum Beispiel in freier Natur in nächster Nähe einen großen, dunklen Schatten gewahrte, blieb meist nicht die Zeit, sich mit diesem Wesen genauer auseinanderzusetzen. Man musste sich auf seinen Instinkt verlassen und der signalisierte: Gefahr und Flucht. Im Grunde beruhte dieser Instinkt nur auf einem Vorurteil, aber in so einem Fall hätte genaueres Hinsehen möglicherweise zu einer äußerst unangenehmen Begegnung mit einem Säbelzahntiger führen können. Die Entscheidung, bleiben oder flüchten, musste in Bruchteilen von Sekunden gefällt werden und dafür sind Vorurteile nun mal notwendig.

