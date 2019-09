Unfälle im Klettersteig: Überschätzung mit Folgen

REGION Klettersteige erfreuen sich großer Beliebtheit. Jedoch wird bei Klettersteigtouren oft das eigene Können überschätzt. Wie bereits vergangene Woche berichtet, kann dann schon ein kleiner Fehler tödlich enden.

Am Sisi-Klettersteig in Altaussee stürzte vergangene Woche eine Frau 200 Meter in die Tiefe. Statt in den vorhergesehenen Verbindungssteg war ihr Klettersteigset lediglich an einer Materialschlaufe eingehängt. Dieser fatale Fehler ging für die Frau tödlich aus.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 4. September 2019!