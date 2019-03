„Unser Ziel ist eine saubere Zukunft“

SCHLADMING Seit November läuft in Schladming das „Project Zero Waste“, das am Samstag von Bürgermeisterin Elisabeth Krammel, dem Stadtamtsleiter Johannes Leitner und Monika Auer, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik ÖGUT, vorgestellt wurde.

Das Abfallaufkommen in Österreich ist ständig steigend. Das „Projekt Zero Waste“, zu deutsch „Projekt null Abfall“, soll Menschen anleiten, nachhaltige natürliche Kreisläufe nachzuahmen, in denen alle Abfälle als Ressourcen von Nutzen sind. Zero Waste steht für das Entwickeln von Produkten und Prozessen, die die Menge sowie die toxischen Belastungen von Abfällen reduzieren und diese als Ressourcen erhalten, sprich diese nicht verbrennen oder deponieren.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 27. März 2019!