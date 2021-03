Unternehmerinnen auf dem Vormarsch

Im Rahmen des bevorstehenden internationalen Weltfrauentages am

8. März bildet „Frau in der Wirtschaft“ (FiW) die Interessensvertretung von mittlerweile 29 818 steirischen Unternehmerinnen. „Der flächendeckende Ausbau von qualitativ hochwertigen und leistbaren Kinderbetreuungsplätzen sowie gezielte Weiterbildungsmaßnahmen für Unternehmerinnen sind von größter Wichtigkeit“, betont FiW-Bezirksvorsitzende des Raumes Ennstal/Salzkammergut, Daniela Prock-Schilhabl.

Knapp 30 000 Betriebe sind in der Steiermark in weiblicher Hand. Der Frauenanteil an den Ein-Personen-Unternehmen beträgt über

55 Prozent. Die steirischen Unternehmerinnen sind vor allem in der Personenberatung und Personenbetreuung, der Persönlichen Dienstleistung, als Fußpflegerinnen, Kosmetikerinnen oder Masseurinnen sowie im Direktvertrieb und in der Gastronomie tätig.

