Urlaub & Darmprobleme

Unser Darm ist ein hochsensibles Organ und reagiert stark auf Veränderungen. Um im Urlaub keine bösen Überraschungen zu erleben, gibt es einige Tipps und Tricks von der Expertin für Darmgesundheit

Wenn der Begriff Darm fällt, denken die meisten nur an dessen Ende – weil eben dieses meist die größten Probleme macht: Durchfall und Verstopfung nicht nur im Alltag mühsam, sondern können gerade auf Reisen zu großen Unannehmlichkeiten führen. Dabei ist nicht nur wichtig, dass das Endprodukt in der Toilette stimmt: Die menschliche Verdauung ist in Wirklichkeit ein Riesensystem, das sich vom Ende des Magens, dem Magenpförtner, bis zum After erstreckt. Die gesamte Strecke misst fünf bis sieben Meter und die Darmoberfläche ist mit vielen Falten, Zotten und Mikrozotten bis zu 1000 Quadratmeter groß. Grund genug, dieses umfangreiche Körperteil genauer unter die Lupe zu nehmen.

