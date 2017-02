Verein sucht Liegenschaft für gemeinnütziges Projekt

BEZIRK Eine Berliner Familie samt Freunden wird im Bezirk Liezen einen „Auszeithof mit Begegnungsstätte“ eröffnen. Sie suchen dafür noch einen Bauernhof, ein Gut oder Gebäude mit entsprechendem Grundstück und Sponsoren.

Das Gebäude soll acht bis zehn Zimmer haben, das Grundstück fünf Hektar und der Stall genügend Platz für Alpakas, Zwerg-esel, Ponys, Schafe, Ziegen, Hühner und Gänse. „Wir wollen eine Begegnungsstätte, ein Ausflugs- und Urlaubsziel für junge und alte Vegetarier oder Veganer errichten und Arbeitsplätze möglichst auch für Menschen mit Handicap schaffen“, erzählt der 67-jährige pensionierte Unternehmer Hartmut Schulz. Er, sein Sohn Nikk, sein Neffe Rico und viele Freunde, darunter auch Pädagogen, Musiktherapeuten und Tierpfleger, sind gerade dabei, einen Verein zu gründen und dieses Projekt auf die Beine zu stellen. „Die konstituierende Sitzung hat bereits stattgefunden. Jetzt gilt es nur noch, den Verwaltungskram zu erledigen und eine geeignete Liegenschaft zu finden“, so Hartmut Schulz. Er denkt dabei auch an Altbauern, die ihre Landwirtschaft nur an den Verein verpachten oder vermieten oder an Landwirte, die genügend Platz zur Verfügung haben und eine neue Geschäftsidee suchen. „Wir sind für alles offen. Die Landwirte können sich natürlich auch an unserem Projekt beteiligen, wenn sie wollen“, sagt der Großstädter, dem die Pension zu langweilig ist und der noch einmal etwas anderes anpacken möchte.

Der „Auszeithof“ soll Vegetariern und Veganern dabei helfen abzuschalten, die Natur sowie die Harmonie mit den Tieren zu genießen und Menschen mit Beeinträchtigungen zu unterstützen. „Ein Streichelzoo und geführte Wanderungen mit Tieren (beispielsweise Alpakas) sind geplant“, ergänzt Hartmut Schulz. Bei den Vereinsmitgliedern handelt es sich um eine generationsübergreifende Gruppe, die aus ethischen und/oder gesundheitlichen Gründen vegetarisch und/oder vegan lebt und großstadtmüde ist. Schulz: „Wir wollen in Zukunft weitestgehend Selbstversorger sein, unser Gemüse und Obst selbst anbauen und damit auch unsere Gäste verwöhnen.“ Er betont jedoch, dass dieser Verein keine Gewinnabsicht hat, sondern nur kostendeckend das „Domizil“ finanziert. „Erwirtschaftete Überschüsse und Gewinne sollen einer Stiftung zugeführt werden, die dieses Projekt langfristig in unserem Sinne weiterführt. Es wäre schön, wenn dieser Auszeithof mehrere Generationen bestehen bleibt“, sagt Schulz abschließend.

Sarah Hofbauer