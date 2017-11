Vermeulen wechselt Rennstall

Die Rennsaison in Österreich ist zwar beendet, doch von Untätigkeit kann bei Moran Vermeulen keine Rede sein.

Gleich nach dem letzten Wettkampf als Querfeldein-Fahrer flog der 20-jährige Ramsauer mit seinem Vater in ein Trainingslager nach San Diego in die USA. Bei 35 Grad unter kalifornischem Himmel im „Elite Athlete Trainingscenter“ des Olympiastützpunktes Chula Vista schwitzte Moran eine Woche lang intensiv beim „Kondi-Schinden“. Wieder zurück in der Heimat, lag ein Angebot vom „Tirol Cycling Team“ im Briefkasten. Da gab es für den Maturanten, der bisher für den Radclub ARBÖ Trieben in die Pedale trat, kein Zögern und er sagte gleich zu. Harald Berger von Morans neuem „Arbeitgeber“ dazu: „Wir haben 2018 ein Team mit ausschließlich U23-Fahrern und Moran passt somit perfekt in unser Konzept. Bei entsprechender Leistung ist er auch ein Kandidat für das Teamzeitfahren bei der Weltmeisterschaft in Innsbruck.“

