Verschleierte Zweitwohnsitze

HAUS IM ENNSTAL Eine Anzeige auf Willhaben.at wirft viele Fragen auf: Sind am Klosterhügel unerlaubte Zweitwohnsitze entstanden? Überprüft niemand in der Gemeinde die § 17-Erklärungen? Wird hier die Tourismusabgabepflicht hintergangen? Warum kümmert man sich nicht nachdrücklich um diesen Missstand? Und werden beim aktuellen Chalet-Projekt erneut etliche Hintertürchen benutzt?

Gut gehütete Geheimnisse kommen meist durch einen blöden Zufall oder einen Moment der Unachtsamkeit ans Tageslicht. Genauso ist es in Haus im Ennstal geschehen, nachdem in einer Annonce eine günstige Weihnachtswoche in einem Luxus-Appartement am Hauser Kaibling beworben wurde. Um die ganze Geschichte zu verstehen, müssen wir ein wenig ausholen und eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit der Ortschaft machen.

