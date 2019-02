LIEZEN Vergangenen Freitag fand die Verleihung der Klassenpreise zum Gewinnspiel der BuKli 2018 statt. Vier Schulklassen des Bezirks dürfen tolle Ausflüge unternehmen.

Die Berufskarrieremesse Liezen fand vergangenes Jahr im Herbst zum wiederholten Male an drei Standorten statt: in Gröbming, Bad Aussee und in Liezen. Und auch heuer wieder konnten sich Klassen von allen Schulen des Bezirks an einem Gewinnspiel beteiligen.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 13. Februar 2019!