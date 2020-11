Vitaminbomben am Wegesrand

Die Natur versorgt uns mit wichtigen Vitaminen und Nährstoffen, die wir gerade im Winter dringend benötigen. Wandert man mit offenen Augen durch den Wald, findet man wahrliche Vitaminbomben – auch im Herbst.

Spaziergänge in der Natur sind gerade im Herbst, wenn die Blätter an den Bäumen und Sträuchern in den buntesten Herbstfarben leuchten und das Laub am Boden bei jedem Schritt raschelt, besonders schön. Die frische Luft bietet nicht nur eine angenehme Abwechslung zu trockenen, beheizten Räumen, sondern stärkt auch unser Immunsystem für kalte Tage. Sieht man bei solchen Ausflügen genauer hin, entdeckt man aber noch mehr für die eigenen Abwehrkräfte.

