Volksschule Schladming unter neuer Leitung

SCHLADMING Die Lehrerinnen und die Volksschulkinder veranstalteten am Freitag ein Schulfest zu Ehren ihrer Di­rektorin Monika Streicher, die nach langer Lehrtätigkeit und fünf Jahren als Direktorin in den wohlverdienten Ru­hestand tritt.

Es war eine gelungene Überraschung, welche die Lehrerinnen und Schüler für die beliebte Frau Direk­tor vorbereitet hatten. Ihr zu Ehren wurden Lieder und Gedichte vorgetragen und besonders amüsant zu erfahren war es für die an­wesenden Ehrengäste, wie sich Volksschulkinder das Leben in der Pension vor­stellen. Die Pflichtschulins­pektorin Waltraud Huber-Köberl und der Schladminger Bürgermeis­ter Jürgen Winter würdig­ten und dankten Monika Streicher in ihren Anspra­chen für ihre wertvolle Ar­beit. „Mit Monika Streicher tritt eine hervorragende Direktorin in den wohlver­dienten Ruhestand und dazu wünsche ich ihr alles Gute, Zufriedenheit und Gesundheit. Sie hat in her­vorragender Weise die Schule in Schladming ge­führt und mit dem Lehr­körper weit über das nor­male Maß eines Lehrplanes hinaus die Kinder geformt und gelenkt und sie so auf das weitere Leben vorbe­reitet. Wir haben immer sehr gut zusammen gear­beitet. Die Gemeinde als Schulerhalter ist verant­wortlich, dass inhaltlich und infrastrukturell alle Notwendigkeiten und Wünsche der Schulen er­füllt werden. Das ist natür­lich nicht immer zur Gänze möglich, aber die Frau Di­rektor Streicher hat es im­mer geschafft, mit ihrem unglaublichen Charme, ih­rem Ehrgeiz und ihrer Ziel­strebigkeit das Größtmög­liche zu erreichen“, führte Winter aus.

Ihrer Nachfolgerin Danie­la Kollau-Rainer wünschte Monika Streicher, dass sie sich die Freude am Beruf und an der Arbeit weiter erhält, die Schule als ihr „zweites Wohnzimmer“ schätzt und übergab ihr symbolisch den Schul­schlüssel und die wichtigs­ten Werte, die auch ihr ei­genes Erfolgsrezept verkörperten. „Teamgeist, für anstehende Probleme die besten Lösungen fin­den, die Freude am Lernen fördern und sich für etwas begeistern zu können sind für diese Aufgabe unerläss­lich.“ Die neue Schulleiterin freut sich bereits auf die Zusammenarbeit mit dem guten Pädagoginnen-Team der Volksschule Schlad­ming. „Ich möchte meinen Kolleginnen viel ermögli­chen und gute Vorausset­zungen schaffen, die sie in ihren Klassen umsetzen können“, hat sich Daniela Kollau-Rainer für ihre ver­antwortungsvolle Aufgabe zum Ziel gesetzt.

Edith Steiner