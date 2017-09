Volles Programm in Filzmoos

FILZMOOS Im kleinen Ort am Fuße der Bischofsmütze jagt momentan ein Event das andere. Eine Übersicht, was im September geboten ist und anlässlich des Bauernherbsts gefeiert wird, lesen Sie im folgenden Artikel.

Derzeit vergeht in Filzmoos kaum ein Tag ohne Veranstaltung. Erst kürzlich fand das Fußballfest des USK Filzmoos im Mützenstadion statt. Am selben Tag gab es ein Würstlfest am Gsenghof unter dem Motto „Klang im Tal“ mit den Ermstalmusikanten. Einen Tag später wurde ein Bauernherbstfest im großen Festzelt am Dorfplatz abgehalten und am Folgetag krönte der alljährliche Filzmooser Almabtrieb die diesjährigen Herbstveranstaltungen. Wie jedes Jahr fanden sich zahlreiche Besucher zu dieser besonderen Tradition im Ortskern und in den Straßen Richtung Almgebiet ein. Aufgekranzte Kühe, Ziegen, Esel und Hunde waren als Begleiter mit vielen bunt geschmückten Kutschen und Wägen durch den ganzen Ort unterwegs. Der Umzug wurde von der Filzmooser Schnalzergruppe und der Trachtenmusikkapelle des Ortes feierlich umrahmt. Im Festzelt am Dorfplatz gab es regionale Schmankerl der Bäuerinnen und Gastronomen des Dorfes zu entdecken. Am vergangenen Sonntag folgte das Erntedankfest mit Aufstellung der Vereine, Segnung der Erntekrone, Prozession und Festgottesdienst. Beim anschließenden Frühschoppen der Trachtenmusikkapelle sorgte unter anderem die Gruppe „Filzmoos Power“ für den musikalischen Ausklang der besonderen Feierlichkeit. Am Donnerstag, dem 28. September, wird es ein letztes Bauernherbstfest auf der Oberhofalm mit Schafschur, bäuerlichem Handwerk, wie Spinnen oder Filzen, Schaf- und Wild-spezialitäten sowie der „Schönleiten Musi“ geben. Touristik-Direktorin Eva Salche-gger: „Unlängst fand ebenso die beliebte Wander-WM als Europas größte Wanderveranstaltung bei uns im Ort statt. Es ist schön zu sehen, dass sämtliche Feierlichkeiten gut angenommen werden – und das nicht nur von den Gästen! Bei uns beteiligen sich Jung und Alt, um alte Bräuche und Traditionen aufrechtzuerhalten und gemeinsam zu feiern. Ich denke, genau das macht den Bauernherbst in Filzmoos so besonders.“

Eva-Maria Nagl