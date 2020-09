Wandern mit Kindern – welche Trage passt?

Wandern mit Kleinkindern, geht das überhaupt? Was, wenn es den Kleinen zu lange dauert? Bin ich überhaupt fit genug, mein Kleinkind so weit zu tragen? Wie finde ich die eine optimale Trage für das Kind? Wie halte ich das Kind bei Laune? Das sind alles Fragen, die Eltern von Kindern und Kleinkindern durch den Kopf schießen, wenn sie an den nahenden Herbst und ans Wandern denken. Die optimale individuelle Lösung zu finden, kann oft herausfordernd sein. Hier einige nützliche Tipps und Tricks, um den Ausflug in die Bergwelt auch mit kleinerem Nachwuchs zu einem wunderschönen Erlebnis werden zu lassen!

Neugeborene

Entscheidend bei der Wahl einer Trage ist das Alter des Kindes. Babys können gut im Tragetuch oder in einer Trage mit Neugeboreneneinsatz mit auf die Wanderung genommen werden. Das Tragetuch ist oft eine gute Lösung, da es individuell an die Größe des Babys und an die des Trägers angepasst werden kann. Bei Neugeborenen sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass sie richtig getragen werden (am besten in der Anhock-Spreiz-Haltung und in der natürliche Haltung des Kindes – es darf nicht in sich zusammen sinken, muss aber einen runden Rücken machen können). Für größere Babys, ab zwei bis vier Monaten, gibt es schon recht komfortable Tragen, die teilweise vorne, seitlich und am Rücken angelegt werden können. Wichtig ist immer, darauf zu achten, dass die Beine des Kindes nicht zu stark überspreizt werden.

