Was darf man im Krankenstand?

Die Regelungen, die Arbeitnehmer im Krankenstand zu beachten haben.

Die Tendenz der Krankenstände in den Bundesländern Salzburg und Steiermark ist zunehmend. Ein Erwerbstätiger aus dem Ennspongau kommt mittlerweile auf durchschnittlich elf Tage Krankenstand pro Jahr. Die Zahlen der STGKK-Versicherten aus dem Ennstal zeigen ein ähnliches Bild: Erwerbstätige in Liezen sind ebenso durchschnittlich elf Tage krank, Schladminger Erwerbstätige rund 13 Tage und am meisten krank sind die Erwerbstätigen in Gröbming mit durchschnittlich 14 Tagen Krankenstand jährlich. Überall hat sich im Vergleich zum Vorjahr ein weiterer Krankenstandstag pro Jahr „dazu geschwindelt”. Bei all den gemeldeten Krankenständen ist häufig unklar, was man während dieser Zeit tun darf und was nicht.

