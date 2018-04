Was dem Sommer-Tourismus blüht

Neue Strategien, lokale Produkte und regionale Kreisläufe sowie bedürfnisgerechte Angebote sollen den Almsommer besonders authentisch und attraktiv machen.

In vielen Tourismusregionen Österreichs ist derzeit Ruhe eingekehrt. Dennoch muss in der Nebensaison alles für die bevorstehende Sommersaison vorbereitet werden. Vor jedem Sommer steht auch der Rückblick auf die vergangene Wintersaison an. So präsentierte man erst kürzlich die aktuellen Tourismuszahlen für das Salzburger Land. Im Zeitraum von November bis Februar sind rund 11,2 Millionen Nächtigungen verzeichnet worden. Das entspricht einem Plus von 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und ist auch in Anbetracht der günstigen Feiertagslage und der kompakten Saison mit den frühen Osterferien ein sehr gutes Ergebnis. Laut Landeshauptmann Wilfried Haslauer nimmt das Salzburger Land eine Vorreiterrolle in vielen touristischen Belangen ein. Zum Beispiel wird die Zusammenarbeit von Tourismus und Landwirtschaft seit vielen Jahren gepflegt – ein Modell, dem nun auch die Bundesregierung mit ihrer neuen Tourismusstrategie folgt. „Das Bewusstsein für lokale Produkte steigt und die regionalen Kreisläufe werden gestärkt. Davon profitieren Bauern, Gastronomen und die Gäste gleichermaßen”, so Haslauer über die positiven Effekte der Strategie. „Darüber hinaus ist das Land Salzburg Bio-Europameister: Rund 60 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche werden hier bereits von Bio-Bauern bewirtschaftet – ein europaweiter Spitzenwert.”

