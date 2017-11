Was der Umgang mit Tieren über Menschen verrät

Sind Tierfreunde tatsächlich die besseren Menschen? Was Tierliebe über eine Person verrät und warum der Umgang mit Tieren Schlüsse auf das Lern- und Arbeitsverhalten eines Menschen zulässt.

Bedeutende Humanisten wie Albert Schweitzer oder auch Mahatma Gandhi brachten menschliche und moralische Erhabenheit ausdrücklich mit der Hochachtung für die Tierwelt in Verbindung. Der gleiche Grundgedanke kehrt in vielen Studien und zeitgenössischen Quellen wieder: Wer Wärme und Wohlwollen für Tiere übrig hat, behandelt auch seine Artgenossen nett. „Im Verhältnis zu seinen Mitgeschöpfen spiegelt sich das Verhältnis des Menschen zu seinesgleichen und verrät auch hinsichtlich der Charakterzüge und persönlichen Gewohnheiten Einiges über eine Person. Genau das macht man sich in unterschiedlichsten Therapieformen, in der Pädagogik, aber auch in der Führungskräfteausbildung immer wieder zunutze“, erklärt Daniela Reuter, die sich im Studiengang „Bildungswissenschaften – Lebenslanges Lernen“ mit dem Lernverhalten von Erwachsenen und mit der Pädagogik im Allgemeinen intensiv auseinander gesetzt hat.

