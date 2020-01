Was haben wir schon alles überstanden

Die Menschheit hat schon einiges überlebt, viele angekündigte Katastrophen sind nicht eingetroffen und auch wenn es einige nicht glauben wollen – so gut wie jetzt ist es uns noch nie gegangen.

Gesundheit ist ja heute ein Riesenthema unserer Zeit, jeder will gesund leben und sich gesund ernähren, um dadurch irgendwann in ferner Zukunft fit wie ein Turnschuh zu sterben. Gesund ist zum Beispiel Bewegung, frei nach dem Motto: „Turne bis zur Urne“. So ist Joggen etwa lebensverlängernd, man verschafft sich also mehr Lebenszeit.

