Wegen Schneechaos zu spät in die Arbeit: Kein Entlassungsgrund!

BISCHOFSHOFEN Entlassung eines Arbeiters sorgt für Gesprächsstoff. Was vonseiten eines Arbeitnehmers unternommen werden muss, um den Arbeitsplatz zu erreichen und welche Pflichten der Arbeitgeber hat, erklärt der Leiter der AK-Rechtsabteilung.

Die letzten Wochen tobte sich Frau Holle über Österreich aus und führte vielerorts zu einem Verkehrschaos und etlichen Staus. Die Folge: viele Arbeitnehmer trafen zu spät am Arbeitsplatz ein – im schlimmsten Fall blieb dieser sogar unbesetzt. So auch derjenige von Markus H. aus Bischofshofen: „Es war der zweite Tag in Folge mit starkem Schneefall und ich hatte nicht die Möglichkeit, von meiner Wohnung, hoch gelegen am Berg und total eingeschneit, in den Ort zu gelangen.“ Am selben Tag folgte ein Anruf vom Chef, indem ihm mitgeteilt wurde, er sei entlassen.

