Weihnachten bei Klemmhebels

Bei vielen Familien habensich mit den Jahren am Weihnachtsabend bestimmte Rituale eingebürgert, die füralle Familienmitglieder zu einer unverzichtbaren Tradition geworden sind. Dieganze Familie kommt zusammen, man singt vor dem schön geschmückten BaumWeihnachtslieder, öffnet die liebevoll verpackten Geschenke und schlägt sich andem von einer völlig entspannten Mutter zubereiteten herrlichen Weihnachtsessenden Bauch voll.

Doch bei Familie Klemmhebel bahnte sich dieses Weihnachten eine stille Revolution an, denn Mutter Klemmhebel hatte beschlossen, das Fest mit all seinen Traditionen einfach zu ignorieren. Und hatte das per E-Mail bei allen Familienangehörigen sofort kundgetan: „Meine Lieben, seit Jahren besorge ich fast alle Geschenke (sogar die für mich bestimmten …), backe Kekse und kümmere mich um sämtliche Weihnachtsvorbereitungen sowie das Weihnachtsessen. Ich habe festgestellt, dass ich darauf heuer keine Lust habe und falls ihr Weihnachten ‚wie immer’ feiern wollt, müsst ihr euch bitte selber darum kümmern. In Liebe, Eure Mama.“

