Weltmilchtag: Bauern fordern faire Preise

BEZIRK Vergangenen Donnerstag fand der Weltmilchtag statt – zum 60. Mal in über 30 Ländern. Im Bezirk Liezen organisierten die Bezirkskammer sowie die Molkerei Stainach Betriebsbesichtigungen und eine Pressekonferenz. Ihr Appell: Stopp dem Preisdumping. Die Leistung der Landwirte gehört abgedeckt.

Die Erzeugermilchpreise haben in den letzten Monaten zwar angezogen, liegen aber immer noch (seit drei Jahren) unter den Herstellungspreisen. Die Lage der Milchbauern ist angespannt, Betriebsschließungen die natürliche Folge. Anlässlich des Weltmilchtages, rund um den 1. Juni, unterstrichen Landwirte die Bedeutung der Milch als eines der wichtigsten Lebensmittel der Region. „Milch ist das einzige Lebensmittel, von dem man sich ein Jahr lang ernähren könnte, ohne dass gesundheitliche Schäden entstehen“, sagte Landgenossenschaftsobmann Hermann Schachner bei der Pressekonferenz am Bauernhof der Familie Gewessler in Krungl. Kammerobmann Peter Kettner wies darauf hin, dass die vielen Grünflächen im Bezirk nur mit der Bewirtschaftung von Rindern veredelt werden können und unterstrich den unermüdlichen Einsatz vieler Landwirte: „In diesem Jahr haben 1861 Landwirte Mehrfachanträge gestellt, 730 davon liefern ihre Milch in der Molkerei Stainach ab. Die Milchwirtschaft ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor unserer Region, bedeutet aber auch 365 Tage im Jahr vollen Einsatz. Ich bin stolz auf die Betriebe im Bezirk, die sich trotz der niedrigen Erzeugermilchpreise nicht einschüchtern lassen und weitermachen.“ Er richtete jedoch auch einen Appell an die Konsumenten: „Die Leistung der Landwirte gehört abgedeckt, ihre Arbeit entsprechend wertgeschätzt. Der Preis für Milch sollte angemessen sein.”

