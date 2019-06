Weltrekordversuch und „Musikum All In“

ALTENMARKT/PG. Die Musikschule Altenmarkt feiert ihr 50-jähriges Bestandsjubiläum und unterstützt mit einer Großveranstaltung den örtlichen Charity-Verein.

Musikunterricht am Musikum ist mehr als eine Unterrichtsstunde. Das werden die Schüler des Musikums am Sonntag, dem 16. Juni, um 11 Uhr, in der Festhalle in Altenmarkt beweisen. „Alles für den guten Zweck“ ist das Motto des Tages. Von den Kindern der elementaren Musikpädagogik bis hin zu den Absolventen wird ein abwechslungsreiches Programm geboten.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Donnerstag, dem 13. Juni 2019!