Weniger Wohnraumeinbrüche, mehr Gewaltdelikte

BEZIRK Wohnraumeinbrüche im Bezirk Liezen sind um mehr als ein Viertel zurückgegangen, Gewaltdelikte, strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung sowie Kleindiebstähle hingegen gestiegen. Das zeigt die Kriminalstatistik 2016.

Anfang März wurde in der Landespolizeidirektion die Kriminalitätsentwicklung im vergangenen Jahr und die Herausforderungen der kommenden Jahre präsentiert. Laut Statistik gab es im Bezirk Liezen im vergangenen Jahr 2869 angezeigte Fälle. Das sind um 27 Fälle mehr als im Jahr davor. Gestiegen ist jedoch auch die Aufklärungsrate. 1447 angezeigte Fälle konnten 2016 von der Polizei aufgeklärt werden. 2015 waren es um 5,9 Prozent weniger. Erfreulich ist die Entwicklung der Wohnraumeinbrüche. Während es im Jahr 2015 noch 242 Wohnraumeinbrüche gab, wurden im vergangenen Jahr „nur“ 175 Einbrüche angezeigt. Die strafbaren Handlungen gegen Leib und Leben sind hingegen von 714 auf 752 angezeigte Fälle gestiegen. Das ist ein Plus von 5,3 Prozent. „Eine leichte Steigerung gab es bei den schwereren Fällen. Am häufigsten angezeigt werden jedoch normaler Körperverletzungen, wie Raufereien und Gewalt in der Familie“, informierte der Liezener Bezirkspolizeikommandant Herbert Brandstätter. Eine Steigerung um 28,1 Prozent gab es bei den strafbaren Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung. 41 Fälle wurden im vergangenen Jahr im Bezirk Liezen angezeigt, 32 im Jahr davor.

