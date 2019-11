Wenn Armut krank macht

Armut führt zu schlechter Gesundheit, weil sie Menschen zwingt, unter Bedingungen zu leben, die sie krank machen. Leider wird dieses Problem auch in unserer Region immer häufiger.

Nachdem Österreich weltweit gesehen zu den reichsten Ländern zählt, meinen viele Menschen, dass wir in einem gesegneten Land leben. Dabei gibt es auch bei uns eine versteckte, verleugnete und beschämende Armut in so mancher Familie oder auch in Seniorenhaushalten. Martina Libra, Diplomierte Lebens- und Sozialberaterin aus Eben im Pongau, trifft in der Praxis immer häufiger auf dieses Problem: „Am ehesten betroffen sind alleinstehende Frauen, denen die Pensionsjahre fehlen, oder ältere Menschen, Alleinerzieherinnen sowie Menschen mit Erkrankungen, die in Frühpension gehen mussten. Und dann sind da noch einige Familien mit mehreren Kindern oder Arbeitslose, die in Armut leben.“

